Mardin'de minibüsün tavanında tehlikeli yolculuk Nusaybin ilçesinde 3 kişinin yolcu minibüsünün tavanındaki tehlikeli yolculuğu, güvenlik kameralarına yansıdı.

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DHA

Trafikte risk oluşturan görüntülerden biri bu kez Mardin'de kaydedildi.

Başkalarının olmasa da kendi hayatlarını tehlikeye atan 3 yolcu, minibüsün üzerinde yatarak seyahat etti.

MİNİBÜSÜN TEPESİNDE YATARAK YOLCULUK ETTİLER

Nusaybin ilçesi merkez Selahaddin Eyyubi Mahallesi Midyat Caddesi’nde dün akşam saatlerinde henüz sürücüsü öğrenilemeyen 06 DRD 257 plakalı yolcu minibüsünün tavanında 3 kişi yan yatarak yolculuk yaptı.

Bu anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Minibüs bir süre sonra gözden kayboldu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)