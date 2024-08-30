DHA

Trafikte risk oluşturan görüntülerden biri bu kez Mardin'de kaydedildi.

Başkalarının olmasa da kendi hayatlarını tehlikeye atan 3 yolcu, minibüsün üzerinde yatarak seyahat etti.

MİNİBÜSÜN TEPESİNDE YATARAK YOLCULUK ETTİLER

ilçesi merkez Selahaddin Eyyubi Mahallesi Midyat Caddesi’nde dün akşam saatlerinde henüz sürücüsü öğrenilemeyen 06 DRD 257 plakalı yolcu minibüsünün tavanında 3 kişi yan yatarak yolculuk yaptı.

Bu anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Minibüs bir süre sonra gözden kayboldu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)