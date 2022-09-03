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    Mardin'de mühürlenen dükkanın fotoğrafını çekerken kurşunlandı

    Artuklu ilçesi'nde mühürlenen dükkanına itiraz etmek için fotoğraf çekmek isteyen, Metin Özkeren karşı komşusu tarafından silahla vuruldu.
    • 03.09.2022 - 14:52
    • Güncelleme : 03.09.2022 - 14:54
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    Mardin'de mühürlenen dükkanın fotoğrafını çekerken kurşunlandı

    Mardin'in Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde masaj salonu işletmecisi 4 çocuk babası Metin Özkeren'e (44) ait olan iş yeri, şikayet üzerine mühürlendi.

    Özkeren,12 Temmuz günü mühürleme sürecine itiraz etmek için gerekli fotoğrafları çekmek istedi. T.A. isimli kadınla birlikte araçla iş yerine geldi.

    Araçtan inen Özkeren, fotoğraf çekerken yanına karşı komşusu Şıdo Amak geldi.

    Bu sırada sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı ikili arasında tartışma çıktı.

    Özkeren'e tabancayla ateş açtılar

    Kavga sırasında dükkanda olan Amak'ın oğlu Serhıldan Amak, dışarı çıkıp babasına hakaret ettiğini iddia ederek, Özkeren'e tabancayla ateş etti.

    Özkeren hayatını kaybetti

    Özkeren kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin, ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    2 gün yoğun bakımda tedavi gören Özkeren, 14 Temmuz'da yaşamını yitirdi.

    Mardin'de mühürlenen dükkanın fotoğrafını çekerken silahlı saldırıya uğradı

    Saldırgan Serhıldan Amak tutuklandı

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serhıldan Amak, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    DHA'nın haberine göre, Serhıldan Amak'ın 18 Eylül 2015'te Mardin Devlet Hastanesi yakınında, kullandığı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çıkan aracıyla, yayalar Mehmet Habat Yıldırım, Abdulkadir Özer, Mehmet Abay ve Mehmet Çağan'a çarparak ölümlerine neden olduğu, 3 yıl sonra da tahliye olduğu belirlendi.

    Mardin de mühürlenen dükkanın fotoğrafını çekerken kurşunlandı #1


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