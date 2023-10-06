Mardin'de oğul dehşeti! Tartıştığı babasını öldürdü

İHA
Mardin'de dehşet dolu anlar yaşandı.
Kızıltepe İpek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, cezaevinden izinli çıkan N.A ile oğlu U.A. aralsında tartışma çıktı.
Babasını vurdu
Tartışma giderek hararetlenirken N.A., oğlu tarafından vuruldu.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Olay yerinde hayatını kaybeden baba N.A., evde yapılan adli incelemenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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