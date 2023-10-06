Mardin'de oğul dehşeti! Tartıştığı babasını öldürdü Kızıltepe ilçesinde cezaevinden izinli çıkan baba ve oğlu arasında tartışma çıktı. Baba, tartışma esnasında oğlu tarafından vurularak hayatını kaybetti.

İHA

Mardin'de dehşet dolu anlar yaşandı.

Kızıltepe İpek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, cezaevinden izinli çıkan N.A ile oğlu U.A. aralsında tartışma çıktı.

Babasını vurdu

Tartışma giderek hararetlenirken N.A., oğlu tarafından vuruldu.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerinde can verdi

Olay yerinde hayatını kaybeden baba N.A., evde yapılan adli incelemenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)