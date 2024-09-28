Mardin'de otomobil 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı Kontrolden çıkarak 100 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobilden sürücü Veysi İ. ile Sultan P. şans eseri yaralı olarak kurtuldu.

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DHA

Mardin'in Artuklu ilçesi merkez Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Kasımiye Medresesi yolunda öğle saatlerinde meydana gelen kazada Veysi İ. idaresindeki 68 FB 344 plakalı otomobil kontrolden çıktı.

Kazada otomobil, yaklaşık 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

YARALI SEDYEYLE UÇURUMDAN YUKARI TAŞINDI

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, kazada sürücü ile araçtaki Sultan P. yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sedyeyle uçurumdan yukarı taşındı.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Öte yandan, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)