Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA

Mardin'de güvenlik kameraları yürekleri ağza getiren bir kazayı kaydetti...

Derik'in Kale Mahallesi Amed Caddesi’nde dün öğle saatlerinde seyir halinde olan M.Ç. yönetimindeki hafif ticari araç ile S.C. yönetimindeki 06 AGA 086 plakalı otomobil çarpıştı.

Takla attı

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, takla atarak devrildi.

Kazada her iki sürücü S.C. ve M.Ç. ile B.K. yaralandı.

İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Biri ağır yaralı

Kazada ağır yaralanan B.K., Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.