İHA

Akşam saatlerinde Mardin-Diyarbakır yolunda plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak traktöre çarptı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığını belirledi.

Ölenler ve yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)