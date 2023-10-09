Mardin'de otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü Mardin'de otomobilde silahlı saldırıya uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İHA

Mardin’in Artuklu ilçesi Midyat kara yolundaki Kamor Millet Bahçesi mevkisinde F.D'nin (57) içinde bulunduğu seyir halindeki otomobilin önü plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir tır tarafından kesildi.

Tırdan inen şüphelinin tabanca ile açtığı ateş sonucu F.D. ağır yaralandı.

Şüpheli olay yerinden kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan F.D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırgan aranıyor

Olayın ardından kaçan failinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatılırken olayın geçmişte yaşanan bir kavganın ardından başlayan husumetten kaynaklandığı iddia edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)