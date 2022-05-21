Mardin’de otomobilin kafeye giriş anı

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bodrum katta bulunan kafeye girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 4 kişi yaralandı.

Mardin’in Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi Işık Caddesi'nde seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan ve içinde müşteriler olan bodrum kattaki bir kafeye girdi.

Ardından çöken tavanla birlikte enkaz altında kalan 2 kişi ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

O an kamerada

Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılarının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza anı ise kafenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Mardin’de otomobil içinde müşteriler olan kafeye girdi VİDEO

Asma tavan çöktü

Görüntülerde otomobilin ön tarafının kafede içeri girmesiyle birlikte asma tavan çöküyor.

Bu sırada müşteriler ile çalışanların panik içerisinde dışarıya kaçtıkları görüldü.

DHA’nın haberine göre kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.