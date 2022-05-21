Petrol
112.91
0.78%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
474.625
-1.42%
BTXN Coin
13.37
2.37%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Mardin’de otomobilin kafeye giriş anı

    Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bodrum katta bulunan kafeye girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 4 kişi yaralandı.
    • 21.05.2022 - 09:14
    • Güncelleme : 21.05.2022 - 09:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mardin’de otomobilin kafeye giriş anı

    Mardin’in Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi Işık Caddesi'nde seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan ve içinde müşteriler olan bodrum kattaki bir kafeye girdi.

    Ardından çöken tavanla birlikte enkaz altında kalan 2 kişi ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

    O an kamerada

    Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Yaralılarının durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Kaza anı ise kafenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Mardin’de otomobil içinde müşteriler olan kafeye girdi VİDEO

    Asma tavan çöktü

    Görüntülerde otomobilin ön tarafının kafede içeri girmesiyle birlikte asma tavan çöküyor.

    Bu sırada müşteriler ile çalışanların panik içerisinde dışarıya kaçtıkları görüldü.

    DHA’nın haberine göre kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Mardin’de otomobilin kafeye giriş anı #1

    Mardin’de otomobilin kafeye giriş anı #2

    Mardin’de otomobilin kafeye giriş anı #3

    Mardin’de otomobilin kafeye giriş anı #4

    Mardin’de otomobilin kafeye giriş anı #5

    Mardin’de otomobilin kafeye giriş anı #6


    İlginizi Çekebilir

    Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azaldı
    Ekonomi

    Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azaldı

    Mangal başında poz verdiler
    Dünya

    Mangal başında poz verdiler

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Görüş Bildir