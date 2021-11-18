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    Mardin'de park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki baba ve oğlu öldü

    Mardin'de park halindeki patates yüklü kamyonete çarpan otomobildeki baba ve oğlu hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 18.11.2021 - 19:02
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    Mardin'de park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki baba ve oğlu öldü

    Öğlen saatlerinden Mardin-Kızıltepe karayolu üzerinde meydana gelen kazada, Kızıltepe'den Nusaybin ilçesi istikametine giden Selviç Aydın yönetimindeki 47 AY 545 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki patates yüklü kamyonete çarptı.

    BABA VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

    Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri ekipleri sevk edildi. Otomobil içinde sıkışmış halde bulunan ve yaşamlarını yitirdikleri belirlenen Selviç Aydın ile oğlu Şeyhmus Aydın, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

    Baba ile oğlu, ambulansla Mardin Devlet Hastanesi morguna götürdü. Polis kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Mardin de park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki baba ve oğlu öldü #1

    Mardin de park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki baba ve oğlu öldü #2

    Mardin de park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki baba ve oğlu öldü #3

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