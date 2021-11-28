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- Mardin'de PKK'ya yönelik operasyon: 45 gözaltı
Mardin'de PKK'ya yönelik operasyon: 45 gözaltı
Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, terör örgütlerinin olası saldırılarının önüne geçebilmek adına baksın düzenlendi. Operasyonda 45 kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 28.11.2021 - 09:17
- Güncelleme : 28.11.2021 - 09:48
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, PKK terör örgütlerine yönelik eş zamanlı baksınlar düzenlendi.
Oluşturulabilecek eylem, etkinlik ve saldırıların önüne geçmek adına başlatılan operasyonda, PKK/KCK terör örgütüne yandaşlık yaptığı gerekçesiyle 45 şüpheli gözaltına alındı.
ELE GERÇİRİLEN MALZEMELER
Eş zamanlı düzenlenen operasyonda, evlerde çok sayıda örgütsel doküman, ruhsatsız tüfek, tabanca ve dijital materyal ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Mardin'de PKK'ya yönelik operasyon ViDEO