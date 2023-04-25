Mardin'de şiddet gören kadın: Ölmek istemiyorum Artuklu'da dini nikahla birlikte yaşadığı kişinin şiddetine maruz kalan kadın, şikayetçi olmasına rağmen serbest bırakılmasına isyan etti.

DHA

Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Nurcan Vurğun, 1,5 yıl önce tanıştığı Y.E. ile dini nikahla birlikte yaşamaya başladı.

Bir süre sonra şiddet gören Vurğun, ayrılmak isteyip, şikayetçi oldu.

Ancak Y.E., Nurcan'ı ikna edip, şikayeti geri çektirdi.

Y.E., son olarak 21 Nisan'da bayram ziyaretine gittikleri kırsal Gökçe Mahallesi'nde Vurğun’un burnunu ve ayağını kırdı.

Serbest bırakıldı

Hastaneden darp raporu alan Nurcan Vurğun, polise gidip şikayetçi oldu. Gözaltına alınıp, ifade veren Y.E., uzaklaştırma kararı ile serbest bırakıldı.

"Beni araçtan attı"

Y.E.'nin kendisini kandırıp, dini nikah kıydırdığını iddia eden Nurcan Vurğun şunları söyledi:

Sonra da gelip, kurulu düzenimin üzerine oturdu. O gündür şiddet görüyorum. Defalarca ayrılacağımı söyledim ama beni kandırıp, sonra da ölümle tehdit etti. Birkaç defa şikayet ettim ama sonra şikayetimi geri çektim. Sonra beni köye götürdü, üzerimdeki ziynet eşyalarımı ve paralarımı aldı, sonra da şiddet uyguladı. Burnumu kırdı, gözümü karartı. Ayağım zaten kırıktı, alçıdan çıkardım. Uyguladığı şiddetle yine ayağımı kırdı. Cadde ortasında beni araçtan attı, sonra geri geri gelerek ayağımı kırdı. Bunların görüntüsü poliste var.

"Tutuklanmasını istiyorum"

Y.E.'nin tutuklanmasını isteyen Vurğun, şu ifadeleri kullandı: