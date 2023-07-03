Mardin'de silahla oynayan adam yanlışlıkla kendini vurdu Silahla oynarken kendisini kazara vurduğu iddia edilen ve yakınlarının otomobiliyle Kızıltepe’ye getirilen 21 yaşındaki genç, yolda ambulansa teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

DHA Mardin'in Derik ilçesinde öğleden sonra Derik ilçesine bağlı kırsal Karaburun Mahallesi’nde Uğur A., silahla oynarken kazara kendini vurdu. Göğüs bölgesinden yaralanan 21 yaşındaki Uğur A., yakınları tarafından otomobile bindirilerek Kızıltepe ilçesine doğru yola çıkarıldı. Bu sırada 112 Acil Çağrı Merkezi de aranarak durum bildirildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı Uğur A.’nın getirildiği güzergaha doğru bir ambulans yola çıktı. Buğday Pazarı mevkiinde ambulansa alınan Uğur A., Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Uğur A.’nın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.