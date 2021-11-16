Euro
11.5735
1.2%
Dolar
10.169
1.11%
Altın
610.58
1.31%
Borsa
1.709
0.41%
Bitcoin
629.046
-4.23%
BTXN Coin
21.61
0.98%
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C

    Mardin'de silahlı sopalı kavga kamerada

    Nusaybin'de yaşanan kavgada açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı. Kavga anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 16.11.2021 - 10:16
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 10:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mardin'de silahlı sopalı kavga kamerada

    Mardin'de iki grup arasında kavga çıktı.

    Dün akşam saatlerinde, Nusaybin ilçesi Abdulkadir Paşa Mahallesi Şirin Bulvarı’nda ortalık karıştı.

    KAVGADA ATEŞ AÇILDI

    Nusaybin'de iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede yumruklu sopalı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi, tabancasını çekip, diğer gruba doğru ateş etti.

    MERMİ İSABET EDEN KİŞİ YARALANDI

    Mermilerin isabet ettiği bir kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralı, gelen ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Mardin'de silahlı sopalı kavga kamerada ViDEO

    Mardin de silahlı sopalı kavga kamerada #1

    Mardin de silahlı sopalı kavga kamerada #2

    Mardin de silahlı sopalı kavga kamerada #3

    Mardin de silahlı sopalı kavga kamerada #4

    Mardin de silahlı sopalı kavga kamerada #5

    Mardin de silahlı sopalı kavga kamerada #6

    Mardin de silahlı sopalı kavga kamerada #7

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir