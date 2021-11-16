Nusaybin'de yaşanan kavgada açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı. Kavga anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mardin'de iki grup arasında kavga çıktı.

Dün akşam saatlerinde, Nusaybin ilçesi Abdulkadir Paşa Mahallesi Şirin Bulvarı’nda ortalık karıştı.

KAVGADA ATEŞ AÇILDI

Nusaybin'de iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede yumruklu sopalı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi, tabancasını çekip, diğer gruba doğru ateş etti.

MERMİ İSABET EDEN KİŞİ YARALANDI

Mermilerin isabet ettiği bir kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, gelen ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Mardin'de silahlı sopalı kavga kamerada ViDEO