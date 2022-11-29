Mardin'de sokak köpeği dehşeti: Minik çocuğa saldırdılar

Kızıltepe ilçesinde 6 yaşındaki minik çocuğa köpekler saldırdı. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk, haftada 1 kere kuduz aşısı olacak.

Başıboş sokak köpekleri, vahşeti yaşatmaya devam ediyor.

Vahşetin bir yeni örneği, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşandı.

Sokak köpeğinin bu seferki hedefi yine minik çocuk oldu.

6 yaşındaki çocuğa saldırdılar

Ersoylu Mahallesi'nde bulunan 6 yaşındaki D.Ç. isimli talihsiz çocuk, köpek sürüsünün saldırısına uğradı.

Bacağından yaralanan çocuk, babası tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Haftada bir kere kuduz aşısı olacak

Hastanende tedavisi yapılan D. Ç., kuduz aşısı olduktan sonra hastaneden taburcu edildi.

Eve gönderilen talihsiz çocuk, haftada bir defa hastaneye gidip aşı olacak.