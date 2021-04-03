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    Mardin'de sokak köpekleri çocuğa saldırdı

    Okuldan dönen öğrenciye saldıran köpekleri fark eden bir sürücü, köpekleri aracıyla alandan uzaklaştırdı.
    • İHA
    • 03.04.2021 - 14:25
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    Mardin'de sokak köpekleri çocuğa saldırdı

    Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi’nde ismi öğrenilemeyen ilkokul öğrencisi, okul çıkışında iki sokak köpeği tarafından saldırıya uğradı.

    Köpeklerden kurtulmak için koşmaya başlayan çocuğun yardımına ise çevreden geçen bir sürücü yetişti.

    ARACIYLA KÖPEKLERİ DAĞITTI

    Sürücü aracını köpeklerin üzerine sürünce köpekler çocuğa saldırmayı bırakarak alandan uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar da çocuğa doğru koşarak yardıma geldi.

    Saldırıyı yara almadan atlatan çocuğun o anları ise kameraya yansıdı.

    Mardin de sokak köpekleri çocuğa saldırdı #1

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