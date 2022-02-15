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    Mardin'de sokak köpeklerinin saldırısıyla ağır yaralanan çocuk taburcu edildi

    Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk tedavisinin ardından taburcu edildi.
    • AA
    • 15.02.2022 - 10:08
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 10:10
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    Mardin'de sokak köpeklerinin saldırısıyla ağır yaralanan çocuk taburcu edildi

    Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan Girmeli Mahallesi'nde, 10 Şubat'ta sokakta köpeklerin saldırısına uğrayarak yüzünden, kollarından ve başından yaralanan Ahmet Dal'ın Mardin Devlet Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

    Dal'ın annesi Nurşin Dal, hastane çıkışında gazetecilere, 5 günden bu yana zor günler geçirdiklerini söyledi.

    "ÇOCUĞUMU BU KORKUYLA OKULA NASIL GÖNDEREBİLİRİM?"

    Desteklerinden dolayı tüm yetkililere teşekkür ettiğini belirten Dal, "Herkes elinden geleni yaptı oğlum için. Allah razı olsun. Sokak köpeklerinin bir an önce toplatılmasını istiyorum. Çocuğumu rahat rahat okula göndermek istiyorum. Bir hafta sonra onu okula göndermek zorundayım ama bu korkuyla nasıl gönderebilirim?" dedi.

    KORKUSU HALA GEÇMEDİ

    Yüzündeki dikişlerden dolayı konuşmakta zorlanan Ahmet Dal da, okula giderken köpek saldırısına uğradığını belirtti.

    Çok korktuğunu anlatan Dal, korkusunun hala geçmediğini ifade etti.

    Mardin de sokak köpeklerinin saldırısıyla ağır yaralanan çocuk taburcu edildi #1

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