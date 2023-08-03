Mardin'de sondaj çalışması sırasında patlama: 1 ölü 2 yaralı

DHA
Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Yurtderi Mahallesi'nde arazide sondaj kuyusu açma çalışması sırasında kullanılması planlanan dinamit hazırlık yapıldığı sırada patladı.
İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olayda Suriyeli işçilerden Muhammet Ahmet (30) olay yerinde hayatını kaybederken Suriyeli işçi Şahin Ahmet (32) ile Mehmet Emin Laçin (48) yaralandı.
Yaralılar tedavi altında
Yaralılar ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Muhammet Ahmet'in cansız bedeni ise otopsi için morga götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.