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    Mardin’de Suriyeli kuyumcuyu öldüren zanlı yakalandı

    Suriye uyruklu kuyumcuyu iş yerinde tabancayla vurarak öldüren zanlı ile ona yardım ettiği belirlenen 2 şüpheli, kaldıkları metruk evde yakayı ele verdi. Mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklandı.
    • DHA
    • 23.12.2021 - 10:24
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    Mardin’de Suriyeli kuyumcuyu öldüren zanlı yakalandı

    Mardin’in Artuklu ilçesi Diyarbakır Kapı Mahallesi'nde bulunan 1'inci Cadde'deki kuyumcuyu basan çarşaflı saldırgan, Suriye uyruklu evli ve 3 çocuk babası İbrahim Halil Amşe’yi (35), silahla öldürdü.

    Cinayetin ardından saldırgan kaçtı.

    17 Aralık günü akşam saatlerinde meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, MOBESE ve güvenlik kameralarından oluşan 125 kameradan yaklaşık 630 saatlik görüntü izledi.

    METRUK EVDE YAKALANDILAR

    Ekipler, olayın failinin T.Y. (20) olduğunu, H.A (28) ile C.E.'nin (52) ise ona yardım ettiğini tespit etti.

    Düzenlenen operasyonla 3 şüpheli kaldıkları metruk evde yakalandı.

    Evde yapılan aramada, şüphelinin olay sırasında giydiği çarşaf ile suç aleti tabanca ele geçirildi.

    Olaya ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

    3’Ü DE TUTUKLANDI

    Cinayetin borç nedeniyle işlendiği saptanırken, emniyetteki işlemlerinin ardından 3 zanlı, adliyeye sevk edildi.

    Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Mardin’de Suriyeli kuyumcuyu öldüren zanlı yakalandı #1

    Mardin’de Suriyeli kuyumcuyu öldüren zanlı yakalandı #2

    Mardin’de Suriyeli kuyumcuyu öldüren zanlı yakalandı #3

    Mardin’de Suriyeli kuyumcuyu öldüren zanlı yakalandı #4

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