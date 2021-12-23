Haberler

3. Sayfa Haberleri

Mardin’de Suriyeli kuyumcuyu öldüren zanlı yakalandı

Mardin’de Suriyeli kuyumcuyu öldüren zanlı yakalandı

Suriye uyruklu kuyumcuyu iş yerinde tabancayla vurarak öldüren zanlı ile ona yardım ettiği belirlenen 2 şüpheli, kaldıkları metruk evde yakayı ele verdi. Mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklandı.