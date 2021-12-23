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- Mardin’de Suriyeli kuyumcuyu öldüren zanlı yakalandı
Mardin’de Suriyeli kuyumcuyu öldüren zanlı yakalandı
- DHA
- 23.12.2021 - 10:24
Mardin’in Artuklu ilçesi Diyarbakır Kapı Mahallesi'nde bulunan 1'inci Cadde'deki kuyumcuyu basan çarşaflı saldırgan, Suriye uyruklu evli ve 3 çocuk babası İbrahim Halil Amşe’yi (35), silahla öldürdü.
Cinayetin ardından saldırgan kaçtı.
17 Aralık günü akşam saatlerinde meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, MOBESE ve güvenlik kameralarından oluşan 125 kameradan yaklaşık 630 saatlik görüntü izledi.
METRUK EVDE YAKALANDILAR
Ekipler, olayın failinin T.Y. (20) olduğunu, H.A (28) ile C.E.'nin (52) ise ona yardım ettiğini tespit etti.
Düzenlenen operasyonla 3 şüpheli kaldıkları metruk evde yakalandı.
Evde yapılan aramada, şüphelinin olay sırasında giydiği çarşaf ile suç aleti tabanca ele geçirildi.
Olaya ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
3’Ü DE TUTUKLANDI
Cinayetin borç nedeniyle işlendiği saptanırken, emniyetteki işlemlerinin ardından 3 zanlı, adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.