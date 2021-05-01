Mardin’de Suriyelilerin kavgasında havaya ateş açıldı

Kızıltepe ilçesinde Suriye uyruklu şahıslar arasında çıkan tartışmada havaya açılan silah sesleri polisi alarma geçirdi.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, Tepebaşı Mahallesi Belediye Caddesinde, Suriye uyruklu şahıslar arasında tartışma çıktı.

ZORLA ARACA BİNDİRMEYE ÇALIŞTILAR

Olaya karışanlardan bazılarının bir şahsı zorla araca bindirdiği sırada bir apartman dairesinden biri havaya silahla ateş açtı.

Bir vatandaş yaşanılanları saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydetti. Silah sesiyle birlikte paniğe kapılan vatandaşların sağa sola kaçıştığı görüldü.

Mardin’de silah sesleri polisi alarma geçirdi VİDEO

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olayda kimse yaralanmazken polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle kapattı. İddiaya göre, havaya ateş açan şahıs gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.



