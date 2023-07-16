Mardin'de tanker ve kamyonet çarpıştı: Baba olay yerinde oğlu hastanede öldü Midyat ilçesinde tanker ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan ve babanın olay yerinde kaybettiği kazada oğlu da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İHA Mardin Midyat-İdil karayolunun 20. kilometresinde Yayvantepe Mahallesi yakınlarında korkunç bir kaza yaşandı Sürücünün ismi öğrenilemeyen 72 AAT 061 plakalı tanker ile 01 AT 224 plakalı büyükbaş hayvan taşıyan kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Baba olay yerinde, oğlu hastanede can verdi Tankerin altında kalarak metrelerce sürüklenen kamyonet demir yığınına dönerken, Veysi Bilgiç sıkıştığı yerde hayatını kaybetti, ağır yaralanan oğlu Hamit Bilgiç (34) ise Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hamit Bilgiç de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan tanker sürücüsünün tedavisi de sürüyor. Baba oğulun cenazesi kırsal Çavuşlu Mahallesi’nde toprağa verildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.