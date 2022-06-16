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    Mardin’de tarihi geçmiş bebek mamalarına el konuldu

    Market denetimlerine çıkan zabıta ekipleri, 10 markette son kullanma tarihi geçmiş, bin 400'e yakın ürüne el koydu. Ürünlerin içerisinde bebek mamalarının olduğu görüldü.
    • 16.06.2022 - 11:45
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 12:41
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    Mardin’de tarihi geçmiş bebek mamalarına el konuldu

    Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 84 işletmede denetim yaptı.

    Ekipler, 10 markette bin 400'e yakın ürünün tarihi geçmesine rağmen raflarda satışının yapıldığını tespit etti.

    Ürünler içerisinde bebek mamalarının olması, zabıta ekiplerini şaşkına çevirdi.

    2 haftadır sıkı denetim yapılıyor

    Denetimlerine devam edeceğini belirten Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Çam, “Zabıta ekiplerimiz yaklaşık iki haftadır sıkı bir şekilde market denetimlerini gerçekleştiriyor. Hem fiyat konusunda denetimler gerçekleştirirken hem de insan sağlığı ile ilgili hususlarda son kullanma tarihi ile ilgili ciddi bir denetim gerçekleştirdik.

    Mardin’de tarihi geçmiş ürünlere el konuldu VİDEO


    Mardin’de tarihi geçmiş bebek mamalarına el konuldu #1

    Cezai işlemler kapatmaya kadar gidebilir

    Yapılan 84 denetimde 10 markette bin 400'e yakın kalemde tarihi geçmiş ürün yakaladık. El koymalar gerçekleştirdik hem de parasal cezai işlemleri gerçekleştirdik. Gerekirse kapatmaya varan cezai işlemler ile ilgili çalışmalarımızı yaptık. Bunların imhalarını gerçekleştireceğiz. Bundan sonraki süreçte esnafımızın vatandaşımıza tarihi geçmiş ürün satmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz.” dedi.

    Mardin’de tarihi geçmiş bebek mamalarına el konuldu #2

    İHA’nın haberine göre toplanan ürünler, belediyenin bahçesinde sergilendikten sonra ekiplerce imha edildi.


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