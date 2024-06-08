Haberler



3. Sayfa



Mardin'de tarlada çıkan yangında 300 ton saman balyası küle döndü

Mardin'de tarlada çıkan yangında 300 ton saman balyası küle döndü Henüz bilinmeyen bir nedenle tarlada çıkan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında 300 ton saman balyasının küle döndüğü belirlendi.