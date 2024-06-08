İHA
Mardin'de korkutan yangın...
Artuklu ilçesinde saat 16.00 sularında ilçeye bağlı Höyüklü Mahallesi’nde saman balyalarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Tarlada çıkan yangını fark edenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangına müdahale etti
Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede hararetlenerek büyüdü.
Olay yerine gelen itfaiye ekipler, uzun uğraşlar sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürdü.
300 ton saman balyası yandı
Ekipler tarafından söndürülen yangında yaklaşık 300 ton saman balyası küle döndüğü belirlendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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