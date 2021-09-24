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Mardin'de terör örgütünden kaçan kadın ailesine kavuştu

Mardin'de terör örgütünden kaçan kadın ailesine kavuştu

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nün ikna çalışmaları sonucu bir kadın daha terör örgütünden kaçarak teslim oldu ve ailesi ile buluştu.