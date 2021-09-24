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    Mardin'de terör örgütünden kaçan kadın ailesine kavuştu

    Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nün ikna çalışmaları sonucu bir kadın daha terör örgütünden kaçarak teslim oldu ve ailesi ile buluştu.
    • İHA
    • 24.09.2021 - 08:39
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    Mardin'de terör örgütünden kaçan kadın ailesine kavuştu

    Diyarbakır Anneleri'nin terör örgütü PKK ve siyasi destekçisi HDP'ye karşı, kaçırılan çocuklarının geri dönmeleri için 750 günü aşan nöbetlerinede bir aile daha evlatlarına kavuşmanın sevincini yaşadı.

    MARDİN'DE BİR AİLENİN DAHA YÜZÜ GÜLDÜ

    1999 yılında PKK terör örgütüne katılan A.G. isimli kadın terörist, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün ikna çalışmaları sonucunda Şırnak Habur Sınır Karakolu’ndan teslim oldu.

    Mardin İl Emniyet Müdürlüğü’nde ailesi ile buluşturulan terörist ile aile arasında duygu dolu anlar yaşandı.

    Mardin'de terör örgütünden kaçan kadın ailesine kavuştu-Video

    Mardin de terör örgütünden kaçan kadın ailesine kavuştu #1

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