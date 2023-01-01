Mardin'de tırın altında kalan 14 yaşındaki genç kurtarılamadı

Nusaybin ilçesinde tırın çarptığı 14 yaşındaki Cihan Işık, tedavi altına alındı. Işık, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 19 Aralık günü korkunç bir kaza yaşandı.

Duruca Mahallesi uluslararası arası İpekyolu üzerinde ilerleyen Doğan Ünüştü (23) yönetimindeki 33 ALR 576 plakalı tır, kontrolden çıktı.

Tır, bu etki ile yol kenarında bulunan 14 yaşındaki Cihan Işık'a çarparak devrildi.

Yaşam mücadelesini kaybetti

Ekipler, Ünüştü'nün hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralanan Işık da Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cihan Işık, bugün hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Işık'ın cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek, gözyaşlarıyla toprağa verildi.













