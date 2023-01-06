Mardin'de tırın altında kalan 15 aylık Hicran bebek öldü

Mardin'de akrabası M.B.'nin park etmek istediği tırın altında kalan 15 aylık Hicran Bozkurt, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Mardin'de bir aile akşam saatlerinde yaşanılan acı olayla sarsıldı.

Artuklu ilçesine bağlı kırsal Kumlu Mahallesi’nde meydana gelen olayda sürücü M.B., plakası öğrenilemeyen tırını evinin önüne park etmek isterken, bu sırada dışarıda olan akrabasının kızı Hicran Bozkurt, aracın altında kaldı.

Hicran bebek hayatını kaybetti

Çevredekilerin fark etmesiyle M.B. tırı durdurdu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hicran bebek, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Talihsiz bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sürücü gözaltında

DHA'nın haberine göre sürücü M.B. gözaltına alınırken, minik Hicran'ın cansız bedeni ise otopsi için morga götürüldü. Sürücü M.B.’nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.