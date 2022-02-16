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    Mardin’de trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

    Ticari aracın tırın dorsesine arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kadın hayatını kaybederken, yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 16.02.2022 - 10:05
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 10:43
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    Mardin’de trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

    Mardin'in Kızıltepe-Viranşehir karayolunda Mustafa Y. idaresindeki ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle Kuzey Irak istikametine doğru seyir halinde olan tırın dorsesine arkadan çarptı.

    TİCARİ ARAÇ TIRIN DORSESİNE ÇARPTI

    Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 9 kişi bulundukları araçta sıkıştı.

    1 KADIN HAYATINI KAYBETTİ

    Yaralılar, Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılırken, bir kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

    Mardin’de trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı VİDEO

    ARACA SIKIŞAN YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    8 yaralı ise yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla ilçedeki farklı hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Mardin’de trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı #1

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