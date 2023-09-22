Mardin'de trafikte taşlı-yumruklu yol vermeme kavgası Tanker ile otomobil sürücüsü arasında, 'trafikte yol vermeme' nedeniyle çıkan taşlı ve yumruklu kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

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DHA

Mardin'de şehir merkezine doğru giden tanker ile aynı otomobilin, isimleri öğrenilemeyen sürücüleri arasında, 'yol vermeme' nedeniyle tartışma çıktı.

Araçlarını durdurup inen sürücülerin tartışmasına yakınlarının dahil olduğu tartışma kavgaya döndü.

Taşlı yumruklu trafik kavgası

Cep telefonuyla kayda alınan olayda taraflar birbirine taş ve yumruklarla saldırdı.

Bu sırada bir polis memuru da ayırmak için taraflara müdahale etti.

Otomobildeki bir kadın da 'Arabada bebek var, ne yapıyorsunuz' diyerek yanındaki erkeği sakinleştirmeye çalıştı.

Taş fırlattı

Bu sırada eline büyük taş alan kişinin, otomobil sürücüsü ile onu yatıştırmaya çalışan kadına fırlatacağı sırada, polis memuru son anda koşup adamı iterek taşın yönünü değiştirdi.

Taş, gürültüyle aracın kaputuna çarptı. Bölgeye takviye polis ekipleri gelince ayrılan taraflar, emniyete giderek birbirinden şikayetçi oldu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)