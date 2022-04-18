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    Mardin’de trafoya giren hırsız ağır yaralandı

    Hırsızlık için elektrik trafosunun kapı kilidini kırarak içerisine giren bir şahıs, yüksek akıma kapılarak ağır yaralandı. Hırsızın “Ölüm Tehlikesi” yazısına rağmen trafoya girdiği belirlendi.
    • 18.04.2022 - 16:50
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 16:54
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    Mardin’de trafoya giren hırsız ağır yaralandı

    Mardin’in Kızıltepe ilçesi Yenimahalle’de D. İ. adlı şahıs, mahalleye enerji sağlayan trafoların bulunduğu kabin binasının kapısını kırarak içeri girdi.

    Kabin içinde meydana gelen patlama mahallede elektrik kesintisine neden olurken, durum polis ekiplerine bildirildi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, trafo binasında yaralı halde bir şahsın bulunduğunu belirledi.

    Pense ve terlik bulundu

    Vücudunda ciddi yanıklar oluşan yaralı şahıs, olay yerine gelen ambulansla önce Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne, buradan da yanık ünitesi bulunan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

    Yapılan inceleme sırasında kabin binasında kablo kesmek için kullanılan bir pense ve şahsa ait terlik bulundu.

    Mardin’de trafoya giren hırsız ağır yaralandı #1

    Hırsızlık için girdi

    Söz konusu şahsın, 33 bin 500 volt enerji barındıran ve bu nedeniyle üzerinde “Ölüm Tehlikesi” uyarısı bulunan kabin binasına hırsızlık yapmak için girdiği değerlendirildi.

    İHA’nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma başlatılırken elektrik ekipleri, trafo binasındaki hasarı gidererek mahalleye yeniden elektrik verdi.

    Mardin’de trafoya giren hırsız ağır yaralandı #2

    Mardin’de trafoya giren hırsız ağır yaralandı #3


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