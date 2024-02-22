Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 70 kilo metamfetamin ele geçirildi Polis ekiplerinin gece saatlerinde durdurup arama yaptığı araçtan çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, arama sonrası gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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İHA

Ekipler, uyuşturucu ile mücadeleye hız kesmeden devam ediyor.

Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonların son adresi Mardin oldu.

Otomobilde arama yapıldı

Mardin Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, gece saatlerinde Yeşilli ilçesinde durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.

Ele geçirilenler

Araçta yapılan aramada 34 kilo 100 gram katı metamfetamin, 36 kilo 300 gram sıvı metamfetamin ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan 28 kilo ara kimyasal madde ele geçirildi.

3 kişi tutuklandı

Polis ekipleri, gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ünü tutukladı.

2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)