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    Mardin'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu düzenlendi

    Kökünü Kurutma Operasyonu kapsamında sokak satıcılarına yönelik erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 61 adreste aramalar yapıldı.
    • 28.12.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 28.12.2022 - 10:01
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    Mardin'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu düzenlendi

    Mardin’de, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor…

    Kökünü Kurutma Operasyonu ile ekipler, uyuşturucu tacirlerine kaçacak delik bırakmıyor…

    Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yapan 61 şüpheli tespit edildi.

    AA’nın haberine göre; şüphelilerin yakalanması için Artuklu, Kızıltepe, Nusaybin ve Midyat ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Özel harekat polisi de aramalara destek verdi

    Aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu 750 personel, 2 hava aracı ve 9 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 61 adreste aramalar yapıldı.

    Mardin'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu düzenlendi VİDEO

    4 ayda 94 şüpheli gözaltına alındı

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında yürütülen çalışmalarda yaklaşık 4 ayda 94 şüpheli gözaltına alındı.

    159 kilogram esrar, 154 gram eroin, 103 uyuşturucu hap ve çeşitli miktarlarda, sentetik uyuşturucu, toz esrar, kokain ve hint keneviri ele geçirildi.

    Mardin de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu düzenlendi #1

    Mardin de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu düzenlendi #2

    Mardin de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu düzenlendi #3

    Mardin de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu düzenlendi #4

    Mardin de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu düzenlendi #5

    Mardin de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu düzenlendi #6

    Mardin de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu düzenlendi #7


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