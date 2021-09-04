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    Mardin’de üzüm bağına götürdüğü eşinin boğazını kesip, öldürdü

    Tartıştığı eşini götürdüğü üzüm bağında katleden caninin, daha önce de amcasının oğlu olan eniştesini öldürdüğü ortaya çıktı.
    • DHA
    • 04.09.2021 - 15:10
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    Mardin’de üzüm bağına götürdüğü eşinin boğazını kesip, öldürdü

    Mardin’in Savur ilçesi kırsal İçören Mahallesi’nde ikamet eden Abdulkadir Pulent (62), eşi Emine Pulent'i (61) kendilerine ait üzüm bağına götürdü.

    Burada Abdulkadir Pulent, tartıştığı eşi Emine Pulent'i boğazını keserek öldürdü.

    Olayın duyulmasının ardından köylüler jandarmaya haber verdi. Gelen jandarma ekipleri bağda Emine Pulent'in cansız bedeniyle karşılaştı.

    KÖY MEZARLIĞINDA DEFNEDİLDİ

    Emine Pulent'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Mardin Devlet Hastanesi morguna götürdü.

    Buradaki otopsi sonrası yakınları tarafından teslim alınan Pulent'in cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

    ENİŞTESİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

    Olayın ardından kaçan Abdulkadir Pulent'in daha önce de amcasının oğlu olan eniştesi Şeyhmus Pulent'i çıkan bir tartışmada öldürdüğü belirlendi.

    Adam öldürme suçundan 30 yıl ceza alan Pulent'in koronavirüs tedbirleri kapsamında bir yıl kadar önce şartlı tahliye edildiği ve psikolojik tedavi gördüğü bildirildi.

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