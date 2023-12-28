Mardin'de vahşet! Sokakta yürürken öldürülen Zeynep'in cinayet şüphelisi eski eşi çıktı

Bir kadın daha eş kurbanı oldu..
Mardin'de yolda yürürken öldürülen 3 çocuk annesi kadını, eski eşinin çocuklarını görme bahanesiyle çağırdığı ortaya çıktı.
Dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Gençlik Sokak’ta meydana gelen olayda 3 çocuk annesi Zeynep Gül Kuşçu, yürürken tabancalı saldırıya uğradı.
Başından vurdu
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Kuşçu’nun başından vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.
Zeynep Gül Kuşçu’nun cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.
Cinayet şüphelisi eski eş
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, yaptığı araştırmada, Kuşçu’nun cinayet şüphelisinin eski eşi Ahmet Tahir Erat olduğunu tespit etti.
Çocuklarının velayeti kendisinde olan Erat’ın, eski eşi Zeynep’e, kendisini aldattığı gerekçesiyle çocuklarını göstermediği, çocuklarını görmeye gelmesini isteyerek evine çağırdığı, sokakta yürüdüğü sırada da tabancayla başına ateş ederek, öldürdüğü ortaya çıktı.
Tutuklandı
Ekiplerin gözaltına aldığı Ahmet Tahir Erat, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zeynep Gül Kuşçu’nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Kamor Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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