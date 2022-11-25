Mardin'de yağış su baskını getirdi: Esnaf balık tuttu

Kızıltepe ilçesindeki sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, kepenk kapatan esnaflar su birikintilerine olta attı.

Kış aylarının etkisi, Mardin'i sağanakla vurdu.

Kızıltepe ilçesi, dün akşamdan bu yana sağanak yağışa teslim oldu.

Yaşanan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, dükkanları su bastı.

Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı'nda dükkanları su basan esnaf, kendi imkanlarıyla tahliye işlemini gerçekleştirdi.

"Balık tutuyorum"

İHA'nın haberine göre, esnaf göle dönen caddeye olta attı.

"Kızıltepe'ye deniz geldi" diyerek oltasını sallayan Menduh Ugar, "Balık tutuyorum. Balık tutuyorum burada, bak deniz var Kızıltepe'de." şeklinde konuştu.

"İki dakikalık bir yağmur ile kepenkleri indiriyoruz"

Yağmur nedeniyle kepenk indirdiklerini belirten esnaf Özgür Altuğ ise "Dükkanlarımız içinde kaldı, makinemiz içinde kaldı. Gördüğünüz gibi iki dakikalık bir yağmur ile kepenkleri indiriyoruz. Yani mağduruz. Esnaf ve aile olarak elektriğimizi kestik." dedi.