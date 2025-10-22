Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 2 şüpheli gözaltında

- Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.
- Yaklaşık 262 milyon liralık yasa dışı para transferi yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
- Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı ve dijital materyallere el konuldu.
Mardin'de İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal ortamda faaliyet gösteren yasa dışı bir bahis sitesine yönelik operasyon gerçekleştirdi.
262 MİLYON LİRA PARA TRANSFERİ YAPILDI
Yapılan incelemelerde, site üzerinden yasa dışı bahis oynatılarak yaklaşık 262 milyon lira para transferi yapıldığı tespit edildi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı, adreslerde yapılan aramalarda bulunan çeşitli dijital materyallere de el konuldu.