Mardin'de yaşayan vatandaşa İstanbul-İzmir otoyolundan geçiş cezası

Kendisine 156 lira tutarındaki cezayla ilgili gelen mesaja ilk başta inanmadığını belirten vatandaş, mahkemeye başvuracağını söyledi.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde yaşayan Mustafa Kaya, iki ay önce bir otomobil satın aldı.

Kaya'ya, 19 Kasım 2020'de kendisi Adana’da, aracı Mardin’de olmasına rağmen özel bir şirket tarafından İstanbul-İzmir otoyolu Hersek gişesinde ödeme yapmadan geçtiği gerekçesiyle 156 liralık ceza kesildi.

MAHKEMEYE BAŞVURACAK

Telefonuna gelen bildirim mesajının dolandırıcılar tarafından gönderildiğini zanneden Kaya, mesajı yakın çevresine sorgulatıp, internetten araştırdıktan sonra gerçek olduğunu fark etti.

Cep telefonuna mesaj yollayan özel şirketi birkaç kez arayan Kaya, hiçbir şekilde geri dönüş almadı. Şikayetçi olmaya hazırlanan Mustafa Kaya, gelen cezanın kendisini etkilemediğini, ancak diğer sürücülerin de mağdur olmaması için hukuk mücadelesi vereceğini söyledi.

Mardin’de hiç gitmediği İstanbul’da, otoyol geçiş cezası yedi ViDEO

"CEZA MESAJI ALDIM"

Cep telefonuna gelen bildirim mesajının ilk başta dolandırıcılar tarafından gönderildiğini düşünen Mustafa Kaya, daha sonra cezanın gerçek olduğunu öğrendiğini kaydetti.

Kaya, "Özel bir otoyol şirketi tarafından 19 Kasım 2020'de ben Adana’da, aracım ise Mardin’de olduğu halde İstanbul-İzmir otoyolundan geçiş yapıp ödeme yapmadığıma dair ceza mesajı aldım.

156 LİRALIK CEZANIN GERÇEK OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

İlk olarak dolandırıcı zannettim, yakın çevreme gelen mesajın doğruluğunun teyit edilmesi için araştırmalarını istedim ve ben de internette araştırdım. Araştırmalar sonucunda, 156 liralık cezanın gerçek olduğunu öğrendik.

"BAŞKA VATANDAŞLARIN MAĞDUR OLMAMASI İÇİN..."

Gelen mesajda cezanın ödenmemesi halinde, ceza tutarının 4 katı ceza ekleneceği bildirildi. Müşteri hizmetlerini birden fazla kere aradım, geri dönüş yapılacak denildi, aradan uzun bir süre geçmesine rağmen halen herhangi bir cevap alamadım.

Ceza büyük bir meblağ değil fakat başka vatandaşların da mağdur olmaması için hakkımı mahkemeye başvurup cezanın iptal edilmesini talep edeceğim. Ben mağdur oldum, başka sürücüler de mağdur olmasın." dedi.