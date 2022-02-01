Mardin'de yaşlı ve kimsesiz adama sokak köpeği saldırdı

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva köyünde tek odalı evde yaşama tutunan kimsesiz, engelli ve yaşlı adam, sokak köpeği saldırısına uğradı.

Mardin'in Mazıdağı Şenyuva Mahallesinde meydana gelen olayda tek odalı evde yaşamaya tutunan, engelli, yaşlı ve kimsesiz olduğu öğrenilen Tajdin isimli vatandaş, evine giderken sokak köpeği saldırısına uğradı.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

YAŞLI ADAMA BAŞIBOŞ SOKAK KÖPEĞİ SALDIRDI

Köpek saldırısına maruz kalan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Tajdin, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambulansla Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisi tamamlanan vatandaşın tekrar evine bırakıldığı belirtildi.

Köy sakinlerinden Sait Elik, Tajdin'in 80-90 yaşlarında olduğunu, çocuk yaşlarda anne ve babasını kaybettiğini belirtti.

"TÜRKİYE VATANDAŞI BİLE DEĞİL"

Tajdin'in yalnız bir adam olduğunu, kulaklarının sağır olduğundan fazla işitmediğini ifade eden Elik, "Devlete vatandaş olamamış bir yaşlımız, gerçekten çok zor şartlarda yaşama tutunuyor. Tabi köylüler elinden geleni yapıyor, ama yeterince belki ilgilenemiyoruz. O da bizim suçumuz. Geçen gün bir köpeğin saldırısına uğramış. Elini kapmış, kulakları işitmediği için saldıran hayvanları da göremiyor. Köylü olarak herkes elinden geleni yapıyor, ama yeterli oluyor muyuz? Onu da bilemiyoruz. Yaşı ilerledikçe sorumluluğu çoğalıyor. Devletin bunu artık görmesi lazım. Onu görüp iyi bir yaşam şartı sağlanması lazım. Tabi ki bizde durumu görüyoruz ve çok üzülüyoruz. Devlet yetkililerinin bir el atması lazım. Şu an Türkiye vatandaşı bile değil. O kadar talihsiz ki, kimliği yok, tek gözlü bir odada yaşıyor. Kış şartlarını biliyorsunuz çok zorlanıyor kendi işini kendi göremediği için birilerinin ilgilenmesi lazım." dedi.