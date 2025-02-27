DHA
Mardin'in Midyat ilçesi Batman kara yolu Garnizon Komutanlığı karşısında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yayaya çarptı.
Kazada yayalardan H.K. (59) yaralandı, diğer yaya ise yara almadan kurtuldu.
İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
H.K., ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
YAŞANAN KAZA KAMERADA
Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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