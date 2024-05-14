Mardin'de yol kenarına kurduğu çadırında ölü bulundu Nusaybin ilçesinde Kadir Bektaş, tespih satmak için yol kenarına kurduğu çadırında ölü bulundu.

DHA

Bu sabah, Mardin'in Nusaybin ilçesi Küçük Sanayi Sitesi karşısındaki Uluslararası İpekyolu kenarında, tespih satmak için Şanlıurfa'dan gelen ve yol kenarına kurduğu çadırda yaşayan Kadir Bektaş(38), kendisini uyandırmak için gelen yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu.

Cansız bedenini buldular

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Bektaş’ın gece saatlerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kalp krizinden şüpheleniliyor

Kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulan Bektaş’ın cansız bedeni, otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)