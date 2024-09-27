Mardin'de yol ortasında tekmeli kavga Midyat ilçesinde iki grup arasında yol ortasında çıkan tekmeli ve yumruklu kavgada 2 kişi yaralanırken, kavganın şiddeti kaydedilen görüntülere yansıdı.

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DHA

Mardin'in Midyat ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde korku dolu anlar yaşandı.

İki grup arasında, adliye binası önündeki kavşakta henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Büyüyen tartışma, kısa süre içerisinde tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü.

2 KİŞİ YARALANDI

Kavgada 2 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Tarafların birbirinden şikayetçi oldukları öğrenilirken, kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)