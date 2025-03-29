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DHA

Mardin'in Dargeçit ilçesi kırsal Kılavuz Mahallesi yakınında ilginç bir kaza meydana geldi.

Vasfi D. (33) yönetimindeki 55 APF 877 plakalı otomobil, yola çıkan domuz sürüsüne çarptı.

Bu sırada Masum B. (36) yönetimindeki 34 DOT 032 plakalı cip, arkadan otomobile çarparak şarampole yuvarlandı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücüler Vasid D. ve Masum B. ile araçlarda bulunan Abdürrahim B. (26) İsrafil B. (28) ve Nuri B. (33) yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Dargeçit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Domuzlardan bazıları ölürken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.