Mardin'de zincirleme kaza: 13 yaralı

Kentte 3 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucu 13 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Mazıdağı-Diyarbakır karayolunda, 63 ADA 111, 23 AAF 566 plakalı iki otomobil ve plakası öğrenilemeyen bir araç, zincirleme kazaya karıştı.

13 YARALI

Kaza sonucu 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobillerin içinde sıkışan yaralılar itfaiye yardımıyla kurtarıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.