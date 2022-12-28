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Mardin’deki hastane bahçesinde kavga
İki grup arasında para meselesi yüzünden çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavga sırasında yere yatırılan kişinin başına defalarca tekme atıldığı görüldü.
- 28.12.2022 - 15:43
- Güncelleme : 28.12.2022 - 17:50
Mardin’deki Kızıltepe Devlet Hastanesi'nin bahçesinde öğle saatlerinde iki grup arasında para meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Defalarca tekme yedi
Kavga sırasında yere yatırılan kişinin başına defalarca tekme atıldı.
O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Çevredekiler araya girdi
DHA’nın haberine göre çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi.
Mardin’deki hastane bahçesinde kavga VİDEO