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    Mardin’deki hastane bahçesinde kavga

    İki grup arasında para meselesi yüzünden çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavga sırasında yere yatırılan kişinin başına defalarca tekme atıldığı görüldü.
    • 28.12.2022 - 15:43
    • Güncelleme : 28.12.2022 - 17:50
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    Mardin’deki hastane bahçesinde kavga

    Mardin’deki Kızıltepe Devlet Hastanesi'nin bahçesinde öğle saatlerinde iki grup arasında para meselesi yüzünden tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Defalarca tekme yedi

    Kavga sırasında yere yatırılan kişinin başına defalarca tekme atıldı.

    O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Çevredekiler araya girdi

    DHA’nın haberine göre çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi.

    Mardin’deki hastane bahçesinde kavga VİDEO

    Mardin’deki hastane bahçesinde kavga #1

    Mardin’deki hastane bahçesinde kavga #2

    Mardin’deki hastane bahçesinde kavga #3

    Mardin’deki hastane bahçesinde kavga #4


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