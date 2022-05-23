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Mardin’e taziye için gelen aile kaza yaptı: 2 kişi yanarak öldü

Mardin’e taziye için gelen aile kaza yaptı: 2 kişi yanarak öldü

Taziye için Savur'a gelen aile, kaza yaptı. Kazada alevlere teslim olan araçtaki 2 kişi, yanarak hayatını kaybetti.