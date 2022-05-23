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    Mardin’e taziye için gelen aile kaza yaptı: 2 kişi yanarak öldü

    Taziye için Savur'a gelen aile, kaza yaptı. Kazada alevlere teslim olan araçtaki 2 kişi, yanarak hayatını kaybetti.
    • 23.05.2022 - 13:19
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 13:26
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    Mardin’e taziye için gelen aile kaza yaptı: 2 kişi yanarak öldü

    İstanbul’dan Mardin’in Savur ilçesine taziye için gelen aile, köy girişinde şoförün direksiyon hakimiyetini sonucu kaza yaptı.

    Şarampole yuvarlanarak ağaçlara çarparak duran araç alevlere teslim oldu.

    Osman ve Emine Öncel çifti ile aracı kullanan çocukları Hanifi Öncel, aracın içinde sıkıştı.

    Yanarak can verdiler

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araçtan Hanifi Öncel, yaralı olarak çıkarıldı.

    Emine ve Osman Öncel çifti ise yanarak hayatını kaybetti.

    Mardin’e taziye için gelen aile kaza yaptı: 2 kişi yanarak öldü #1

    Ağır yanıkları var

    İHA’nın haberine göre; Öncel çiftinin cenazesi, Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    Ağır yanıkları olan Hanifi Öncel ise Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

    Mardin’e taziye için gelen aile kaza yaptı: 2 kişi yanarak öldü #2


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