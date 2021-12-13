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    Mardin’in eşini öldüren koca tutuklandı, çocuklar amcaya verildi

    4 çocuğunun gözü önünde eşini pompalı tüfekle vurarak öldüren koca, tutuklanırken Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, çocukları amcasına teslim etti.
    • DHA
    • 13.12.2021 - 17:07
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 17:20
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    Mardin’in eşini öldüren koca tutuklandı, çocuklar amcaya verildi

    3 gün önce Mardin’in Kızıltepe ilçesi kırsal Bağrıbütün Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Cahide Can (32) ile eşi Sabri Can (32) arasında tartışma çıktı.

    Bu sırada Sabri Can, çocuklarının gözü önünde eşi Cahide’ye pompalı tüfekle 6 el ateş etti.

    Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cahide Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    SUÇ ALETİ SİLAHLA YAKALANDI

    Can'ın cansız bedeni, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

    Cinayete tanık olan 2, 6, 8 ve 11 yaşlarındaki çocuklar ise jandarma ekipleri tarafından alınarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Jandarma ekipleri, olay sonrası kaçan Sabri Can’ı, Kızıltepe ilçesinde bir yakınının yanında suç aleti silahla yakalayıp, gözaltına aldı.

    Mardin’in eşini öldüren koca tutuklandı, çocuklar amcaya verildi #1

    KATİL KOCA TUTUKLANDI, ÇOCUKLAR AMCASINA TESLİM EDİLDİ

    Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınan Cahide Can'ın cenazesi, kırsal Çağıl Mahallesi'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

    Sabri Can, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Çiftin çocukları, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce amcasına teslim edildi.

    Mardin’in eşini öldüren koca tutuklandı, çocuklar amcaya verildi #2

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