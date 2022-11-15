Mardinli çocuklar, Kuşadası’nı gezdi

Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi’nde eğitim gören 40 çocuk, ilk kez geldikleri Kuşadası’nda dört gün boyunca kentin farklı noktalarını gezdi.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde yaşayan 6-14 yaş arası 40 çocuk, Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi’nin düzenlemiş olduğu sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kuşadası Belediyesi’nin misafiri oldu.

Çocuklar, dört gün boyunca Proje Koordinatörü Şehmus Ak eşliğinde Tarihi Kervansaray, Güvercinada Kalesi ve sahil şeridini gezdi.

Kentteki son günlerinde Belediye Başkanı Ömer Günel’i makamında ziyaret eden çocuklar teşekkür ederek çiçek hediye etti.

Başkan Ömer Günel ise yaklaşık 1500 kilometre yol kat ederek Kuşadası’na gelen çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

“Büyük mutluluk duyduk”

İHA’nın haberine göre; Başkan Günel, çocukların gelecek için çok büyük bir hazine olduğuna değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Kuşadası Belediyesi olarak Nusaybin’den gelen çocuklarımızı kentimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Çocuklardan daha değerli bir hazine yoktur. Bize bu değerli hazinenin kıymetini bilmek düşüyor. Daha önce Nusaybin’den gelen farklı grupları ağırlamıştık ve ilk kez deniz gören çocuklarımız yaz aylarında denizin tadını çıkarmıştı. Sizleri de yarıyıl tatilinde kentimizde ağırlamak ve mutlu görmek bizleri mutlu etti. Umuyorum ki kentimizdeki geziniz ikinci eğitim öğretim döneminize motive olmuş bir şekilde başlamanıza vesile olur.”