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    Marketteki kurtlu yumurtalar tepki çekti

    Zincir marketlerde bozulan ürünlerin satıldığı iddiasına bir yenisi daha eklendi. Bir marketteki raflarda kurtlu yumurtaların satılmasına ilişkin çekilen video onlarca tepki aldı.
    • 20.09.2022 - 15:51
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 16:40
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    Marketteki kurtlu yumurtalar tepki çekti

    Son günlerde zincir marketlerin bozulan ürünleri sattığına dair görüntüler ortaya çıkmaya başladı.

    Bir müşterinin sosyal medya üzerinden paylaştığı mağazadaki yumurtaların görüntüsü büyük tepkiye sebep oldu.

    Yumurtlama tarihi görünmüyor

    İddiaya göre, yumurtaların üzerinde yumurtlama tarihi olmadığı öne sürüldü.

    Öte yandan zincir market müşterisi, mağazadaki yumurtaların kurtlandığını görüntüledi.

    "Normalde raf ömrü 28 gün"

    Görüntüleri paylaşan "Gıda Dedektifi" adlı Twitter hesabının yöneticisi Musa Özsoy, "Üzerinde yumurtlama tarihi olmayan, tarih kaşesiyle son tüketim tarihi basılan, normalde raf ömrü 28 gün olan ama meçhule doğru yol alan yumurtalar. Böyle mevzuatın ve denetimsizliğin sonunda elbette bir kurtlanma oluyor. Yumurtalar değil, sistem kurtlanmış durumda." mesajını paylaştı.

    Marketteki kurtlu yumurtalar tepki çekti #1


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