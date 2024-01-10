Marketlerde 25 TL’ye satılan mandalinayı bedavaya dağıtsa da toplayan bulamıyor Hatay’da tarla fiyatı 2 TL’ye kadar düşen ve lüks marketlerde 25 TL’yi bulan fiyatlarla satılan mandalina, ağaç diplerinde çürümeye bırakıldı. Üreticiler, bedava dağıtsa da ürünleri toplayacak vatandaş bulamıyor.

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkım yaptığı Hatay’ın verimli topraklarında yetişen narenciyede bu yıl ürün bereketi yaşanıyor.

Hasadın başlamasıyla birlikte mandalina fiyatı, bahçede 2 TL’ye kadar düştü.

Birçok üründe araya komisyoncuların girmesiyle bahçe fiyatıyla market fiyatında yaşanan fark, mandalinayı da vurdu.

Bahçede fiyatı 2 TL'ye kadar düştü

Büyükşehirlerde lüks marketlerde mandalina fiyatı 25 TL’ye kadar çıkarken, bu durumdan en olumsuz etkilenen de üreticiler oldu.

Türkiye’nin narenciye üretiminde önemli bir konuma sahip olan Hatay’ın Erzin ilçesinde üretici, narenciyeyi bedava dağıtsa da toplayan bulamıyor.

"Bedava alın götürün diyorum ona da gelen yok"

Narenciye üreticisi Sinan Bayraktaroğlu, ürünün dalda kalması durumunda ağacın önümüzdeki yıl ürün vermeyeceğine dikkat çekerek, “Erzin’de narenciye üreticisi olarak perperişanız. İç ve dış piyasada alıcı bulamayan mandalinayı, gördüğünüz gibi ağaç başında çürümeye terk ettik. 1 yıllık beklentimiz heba oldu gitti. Gübreye ve sulama suyuna vereceğimiz parayı bir taraf bırakalım, budanması, toprağın sürülmesi işçiye verdiğimiz para zarar üstüne zarar. Meyve ağaç başında kalsa seneye tutmaz. Tabana dökülse ağacın hastalanmasına neden olur. Bedava alın götürün diyorum ona da gelen yok. Yetkililerin bir an önce bu olumsuzluğa çare bulması gerekiyor. Şu ana kadar, Erzin’deki narenciyenin yüzde 50’si toplanmadı ve ne yapacağımızı da bilemiyoruz. Narenciyeye güvenerek borçlandık, önümüzdeki yıl ise akıbetinin ne olacağı da bilinmiyor.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)