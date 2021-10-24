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Marmara Denizi açıklarında iki gemi çarpıştı
Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında iki gemi çatıştı.
- AA
- 24.10.2021 - 07:54
Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında Panama bayraklı 299 metre uzunluğundaki "Benitamou" isimli gemiyle, Barbados bayraklı 172 metre uzunluğundaki "Vanessa" gemisi henüz belirlenemeyen nedenle çatıştı.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR
Gemi kaptanları olayın ardından durumu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.