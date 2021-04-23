Marmara Denizi’nin ortasında mahsur kaldılar

Motordan kaynaklı su alan teknede mahsur kalan iki kişi, Sahil Güvenlik hattını arayarak yardım etti. Ekipler, tekneyi onarıp mahsur kalan şahısları kurtardı.

Gemlik sahilinde İstanbul limanına kayıtlı Görgülü isimli tekne ile Marmara Denizi’nde tur atan M.B. (54) ile E.K. (56) isimli iki şahsın motorları arıza yaptı.

Sürüklenmeye başlayan tekne, su almaya başladı.

Tekne tamir edilemeyince iki arkadaştan biri, yardım getirmek üzere küçük bota binerek ayrıldı.

Sahile olan uzaklığı kestiremeyen iki şahıs, çareyi 158 Alo Sahil Güvenlik hattını aramada buldu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı’na bağlı ekipler olay yerine intikal etti.

Denizin ortasında kalan şahıslar, Sahil Güvenlik botuna alındı.

TEKNE YEDEKLENDİ

Teknenin su alan kısmı onarıldı. Tekne yedeklenerek en yakın liman olan Armutlu balıkçı barınağına çekildi.

Kurtarılan şahıslar, teknelerini batmaktan kendilerini ise ölümden kurtaran ekiplere teşekkür etti.