Marmara'da nadir görülen ahtapot, polis kamerasıyla görüntülendi

Eğitim dalışı yapan dalgıç polisler, Marmara’da ender rastlanan 3 ahtapot görüntüledi. Türün, yeniden yayılmaya başladığının göstergesi olarak değerlendirilebileceği belirtildi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Gurup Amirliği tarafından eğitim dalışı gerçekleştirildi.

Dalışta ekipler, Marmara Denizi'nde ender rastlanan 3 ahtapot ile kırmızı mercan ve ıstakoz görüntüledi.

İl Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Bu türün yayılmaya başladığının göstergesi olarak değerlendirilebilir."

AA’nın haberine göre; dalışla ilgili görüntülerin paylaşıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Marmara Denizi'nde çok ender rastlanan ahtapotun Yalova gibi Marmara'nın doğusunda bulunan bir bölgede görüntülenmesi bu türün Marmara Denizi'nde yayılmaya başladığının göstergesi olarak değerlendirilebilir."

Yalova'da ender bulunan ahtapotlar dalgıç polislerin kameralarına yansıdı VİDEO





